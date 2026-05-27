La 58esima produzione della compagnia teatrale Evasi si intitola ‘A domani, Signor Macbeth’ e sarà presentata in prima nazionale venerdì alle 21, al teatro Dialma Ruggiero di Fossitermi. La rappresentazione sarà replicata sabato e domenica alle stesse ore. La pièce si ispira alla tragedia di Shakespeare, ma con un’interpretazione moderna. La compagnia ha annunciato che uno degli attori principali si è ricoverato in ospedale a causa di stress eccessivo.

È pronta la 58esima produzione teatrale della Compagnia degli Evasi. ‘A domani, Signor Macbeth’ debutterà in prima nazionale alle 21 di venerdì e in replica sabato e domenica, alla stessa ora, al Dialma Ruggiero di Fossitermi. Marco Balma storico e pluripremiato autore attore e regista della Compagnia, ha rivisitato il Macbeth di Shakespeare traendone la sua personale riscrittura. "Ho ambientato la vicenda in un non ben identificato ospedale psichiatrico, dove un paziente di nome Macbeth è ricoverato per una forma di dissociazione, provocata da un eccessivo stress lavorativo che lo ha portato al burnout – racconta Balma –. In questa... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In ospedale per il troppo stress. Ecco il Macbeth 2.0 degli Evasi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Un ’Amore orbo’ e tragicomico. Compagnia degli Evasi al DialmaAl Dialma, la compagnia degli Evasi porta in scena un “Amore orbo” che mescola elementi tragicomici.

Stress, stanchezza e insonnia. Ecco come ritrovare il benessereStress, stanchezza e insonnia sono problemi che possono presentarsi di tanto in tanto, influendo sul nostro equilibrio quotidiano.

Si parla di: In ospedale per il troppo stress. Ecco il Macbeth 2.0 degli Evasi; A domani, Signor Macbeth: a iL D!alma la nuova produzione della Compagnia degli Evasi.

In ospedale per il troppo stress. Ecco il Macbeth 2.0 degli EvasiÈ pronta la 58esima produzione teatrale della Compagnia degli Evasi. ‘A domani, Signor Macbeth’ debutterà in prima nazionale alle 21 di venerdì e in replica sabato e domenica, alla stessa ora, al ... lanazione.it