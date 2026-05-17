Un ’Amore orbo’ e tragicomico Compagnia degli Evasi al Dialma

Al Dialma, la compagnia degli Evasi porta in scena un “Amore orbo” che mescola elementi tragicomici. Lo spettacolo si svolge in un appartamento ricco di quadri astratti, note musicali e dialoghi intensi, creando un ambiente caotico e allo stesso tempo stimolante. La pièce si concentra sulle percezioni sensoriali dell’essere umano, offrendo uno sguardo su territori emotivi e sensoriali attraverso una rappresentazione che combina creatività e introspezione.

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Un appartamento caotico e fortemente creativo, saturo di quadri astratti, note musicali e dialoghi pungenti, perno di una profonda riflessione sulle geografie sensoriali dell’essere umano. Al centro della riflessione artistica si colloca la nuova scommessa della Compagnia degli Evasi, giunta alla sua 56ª produzione. Si tratta di ‘Amore orbo’, presentato stasera al Dialma Ruggiero di Fossitermi, un testo che esplora con delicatezza e ironia le dinamiche dell’interdipendenza, offrendo una prospettiva insolita sulle relazioni e sulla capacità di costruire mondi interiori attraverso l’uso esclusivo della parola. In un’epoca segnata da profonde tensioni internazionali, l’arte drammatica avverte l’esigenza di ritornare a una dimensione più intima e universale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un ’Amore orbo’ e tragicomico. Compagnia degli Evasi al Dialma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: ’The End’ di Fuoriluogo al Dialma. La morte a nudo sul palcoscenico Un ospedale a misura di seniores: "Cura, compagnia e tanto amore""Un ospedale adatto agli anziani? Deve essere pensato per loro, come accade per i bambini. Debutta Amore orbo, la nuova commedia degli Evasi in prima nazionale al Dialma RuggieroIn questo periodo dove imperano le guerre, racconta il regista Alessandro Vanello, ho voluto proporre ai nostri spettatori una favoletta teatrale ... cittadellaspezia.com