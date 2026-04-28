stress stanchezza e insonnia ecco come ritrovare il benessere

Stress, stanchezza e insonnia sono problemi che possono presentarsi di tanto in tanto, influendo sul nostro equilibrio quotidiano. La tristezza, l’irritabilità e un appetito fuori controllo sono altri segnali che indicano uno stato di disagio temporaneo, portando a una sensazione di fatica costante. Questi sintomi, se si ripresentano frequentemente, possono incidere sul benessere complessivo, richiedendo attenzione e interventi mirati.

Tristezza, irritabilità, stanchezza, insonnia o un appetito fuori controllo sono segnali che possono riaffacciarsi periodicamente e mettere alla prova il nostro benessere psicofisico. Accade soprattutto nei cambi di stagione o quando le temperature variano bruscamente: cambiano luce, umidità, abitudini. Questi fattori interferiscono con la produzione di serotonina e melatonina, regolatori interni che modulano umore, ciclo tra sonno e veglia, fame e sazietà. A risultare più vulnerabili è chi soffre già di fragilità emotiva o di disturbi dell'umore; tra di essi, le donne sono statisticamente più esposte, anche per la maggiore sensibilità alle fluttuazioni ormonali che interagiscono con i livelli di serotonina.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Sempre Stanco e Senza Energia Potrebbe Essere Burnout: Ecco Come Riconoscerlo e Uscirne

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