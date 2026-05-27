In nome della Madre | all' Annunziata il concerto dedicato alla Vergine

E' in programma il 31 maggio, alle 21, presso la Chiesa della SS.Annunziata in via Portacatena, nel centro storico, il concerto dedicato alla Vergine e intitolato "In nome della Madre". Ad esibirsi, il coro giovanile Il Calicanto e il Coro Estro Armonico con la partecipazione di Guido Pagliano. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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