Sabato 21 marzo, nella Basilica della SS Annunziata a Firenze, si terrà un concerto di musica classica con ingresso gratuito. L’evento fa parte della Settimana del Fiorentino 2026, una rassegna organizzata dal Comune di Firenze per celebrare il Capodanno Fiorentino. La serata prevede l’esibizione di vari artisti e si svolge all’interno della chiesa, aperta al pubblico senza biglietto.

Firenze, 19 marzo 2026 - Una grande serata di classica a ingresso libero, sabato 21 marzo nella Basilica della Santissima Annunziata, nell’ambito della Settimana del Fiorentino 2026, rassegna promossa dal Comune di Firenze per festeggiare il Capodanno Fiorentino. Sotto la direzione del Maestro Giuseppe Lanzetta, l'Orchestra da Camera Fiorentina proporrà un repertorio che spazia dal Barocco al Novecento. Solisti Luca Pieraccini e Marcello Nesi alle trombe, in quello che si annuncia un simbolico passaggio di testimone: Pieraccini, docente al Conservatorio Cherubini e prima tromba del Festival Pucciniano, ritroverà sul palco uno dei suoi allievi più brillanti, Marcello Nesi, talento attivo sia in ambito classico che jazz. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Capodanno Fiorentino: concerto alla basilica della SS Annunziata a ingresso libero

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