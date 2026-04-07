Sabato 18 aprile 2026 alle ore 20:45 ci sarà la seconda serata di Musica all’Annunziata, rassegna di concerti d’organo nella chiesa della SS. Annunziata (v. S. Mamolo 2) diretta dal M° Elisa Teglia. Ospite d’eccezione sarà il M° Luca Benedicti, che svolge attività concertistica dal 1988 e si esibisce regolarmente in Italia e all’estero (anche Stati Uniti e Australia) in prestigiosi Festival Organistici Nazionali e Internazionali e in celebri cattedrali. Collabora in qualità di organista con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI dal 2004 ed è Presidente dell’Associazione Itinerari in musica, direttore artistico del Cuneo Organ Festival e della Rassegna Organistica Internazionale ad Alba. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Enrico Zanovello ospite della rassegna "Musica all'annunziata" 2026Anche quest’anno torna Musica all’Annunziata, rassegna di concerti d’organo nella chiesa della SS.

“Avellino Cultura in Città”, ultimo spettacolo della rassegna di musicaLo spettacolo di Gennaro Desiderio & Laura Cozzolino, “Note del mio Cammino…” – Concerto per violino e pianoforte Cambio di orario per l’ultimo...

Temi più discussi: Secondo e ultimo concerto della rassegna Musica all'Annunziata 2026; I grandi eventi dell’estate pistoiese dal 2 al 10 luglio 2026 in piazza del Duomo con la 45esima edizione Pistoia Blues Festival; Weekend a Roma: 15 eventi da non perdere sabato 28 e domenica 29 marzo; Le note di sala del concerto di Pasqua stagione 2025/2026.

Marracash e Guè in concerto, sold out a Milano. Annunciata una seconda dataGrande successo per il primo appuntamento live, certificato sold out in meno di ventiquattro ore. I due rapper hanno annunciato un secondo concerto in programma il 13 settembre all’Ippodromo Snai San ... tg24.sky.it

Kanye West invita sul palco Lauryn Hill e Travis ScottIeri sera, 3 aprile, Kanye West ha tenuto il secondo show al SoFi Stadium di Los Angeles dopo il primo live dello scorso mercoledì, trasmesso addirittura integralmente su Instagram. Nel corso del seco ... rockol.it

IL VANGELO DI OGGI Dal Vangelo secondo GIOVANNI 20,11-18. In quel tempo, Maria stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro d - facebook.com facebook

Il Napoli batte il Milan e lo scavalca al secondo posto, la Juve piega il Genoa e avvicina il Como x.com