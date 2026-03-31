Negli ultimi anni, alcuni paesi europei hanno modificato le modalità di gestione delle basi militari statunitensi presenti sul loro territorio. Le decisioni riguardano aspetti legati a accordi di cooperazione e presenza militare, riflettendo un mutamento nelle politiche nazionali. Questi cambiamenti si sono verificati in un contesto di rapporti tra Stati Uniti e Unione Europea, con alcune nazioni che hanno adottato posizioni diverse rispetto a quelle precedenti.

Qualcosa è cambiato nei rapporto con gli Usa amministrati da Donald Trump di alcuni stati europei. Dalla chiusura dello spazio aereo per gli aerei da guerra Usa alle autorizzazioni condizionate sull’utilizzo di basi militari: le principali capitali europee hanno finora assunto posizioni tra loro diverse rispetto alle necessità di Washington di avere punti di appoggio per le operazioni belliche contro l’Iran. Tra la linea dura di Madrid ( con il premier Pedro Sanchez che ha dichiarato che la Spagna non partecipa a “una guerra illegale” ) e quella decisamente più morbida di Londra, ci sono le posture intermedie adottate da Parigi e Berlino. Infine il caso Sigonella con Roma ha negato la base militare a Trump. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Non solo Spagna e Italia, come si comportano gli altri Paesi Ue con le “loro” basi Usa

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Il governo della #Spagna chiude lo spazio aereo a velivoli coinvolti nel conflitto. Il pavido #governoMeloni non lo fa. È la differenza fra un governo sovrano e chi è succube di #Trump e di un criminale di guerra come #Netanyahu. #Avs #Iran x.com