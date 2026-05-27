In Italia 6 mln con disturbi tiroide arriva podcast in 10 puntate con testimonianze pazienti e specialisti
In Italia, oltre 6 milioni di persone, più del 10% della popolazione, soffrono di disturbi della tiroide. La maggior parte dei casi si riscontra tra le donne e si osserva un aumento dopo i 60 anni. A supporto di queste persone, è stato avviato un podcast di 10 puntate che include testimonianze di pazienti e interventi di specialisti.
(Adnkronos) – In Italia circa 6 milioni di persone, oltre il 10% della popolazione, convivono con disturbi della tiroide, con una netta prevalenza tra le donne e un picco dopo i 60 anni. Le malattie tiroidee, come iper o ipotiroidismo, sono tra le più diffuse a livello globale, ma non altrettanto diffusa è l’informazione sulla. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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