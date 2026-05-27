In Italia 6 mln con disturbi tiroide arriva podcast in 10 puntate con testimonianze pazienti e specialisti

Notizia in breve

In Italia, oltre 6 milioni di persone, più del 10% della popolazione, soffrono di disturbi della tiroide. La maggior parte dei casi si riscontra tra le donne e si osserva un aumento dopo i 60 anni. A supporto di queste persone, è stato avviato un podcast di 10 puntate che include testimonianze di pazienti e interventi di specialisti.