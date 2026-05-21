Settimana mondiale della tiroide | spazio informativo con gli specialisti dell’Endocrinologia dell' Aoup

Dal 25 al 31 maggio si svolge la Settimana mondiale della tiroide, con un focus dedicato alla salute di questa ghiandola. Durante questa settimana, vengono organizzate iniziative informative con gli specialisti dell’endocrinologia dell’ospedale universitario, per sensibilizzare sull’importanza di controlli e diagnosi precoce. La giornata principale si tiene il 25 maggio, data in cui si concentra l’attenzione sulla prevenzione e le problematiche legate alla tiroide.

Il 25 maggio si celebra la giornata principale della Settimana mondiale della tiroide, che proseguirà fino al 31 maggio. Il tema scelto per quest’anno sarà 'Tiroide e nutrizione', un argomento di grande attualità e interesse per la salute pubblica. Scopo dell’evento è sensibilizzare cittadini e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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