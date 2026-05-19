A circa un mese dall’inizio delle registrazioni nelle Filippine, si avvicina il ritorno di L’Isola dei Famosi, il reality Mediaset. La prossima edizione prevede tra otto e dieci puntate speciali che andranno in onda a partire da settembre. Le anticipazioni sui dettagli del progetto continuano ad emergere, mentre la produzione si prepara per la ripresa delle riprese e la messa in onda della trasmissione. La programmazione segue la conferma della ripresa delle attività nel prossimo mese.

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi prende sempre più forma e, mentre manca circa un mese all’inizio delle registrazioni nelle Filippine, emergono dettagli sempre più concreti sul progetto che segnerà il ritorno del reality Mediaset. Dopo settimane di indiscrezioni, sembrano ormai definite sia la squadra alla conduzione sia alcune delle strategie pensate per rilanciare il format. Al timone del programma ci sarà Belen Rodriguez, scelta per guidare questa nuova fase dell’Isola. Accanto a lei, però, non mancherà un volto storico amatissimo dal pubblico: Alvin. Alvin torna all’Isola dei Famosi. Secondo le ultime indiscrezioni, Alvin sarà il co-conduttore dedicato alle prove leader e alle prove ricompensa. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Isola dei Famosi riparte a settembre con 8/10 puntate speciali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

L’Isola dei Famosi torna con un format rivoluzionato, tutte le novità previsteSu Canale 5 sta per tornare L’Isola dei Famosi! Il format della nuova edizione del reality show verrà tuttavia rivoluzionato: ecco le novità previste.

“È lui il secondo conduttore”. Isola dei Famosi, chi c’è con Belen RodriguezIl sipario sta per calare su una delle edizioni più discusse e seguite degli ultimi anni, ma dietro le quinte qualcosa si muove già con decisione.

Isola dei Famosi 2026, Mediaset cambia tutto con Belen Rodriguez: le novitàAria di rivoluzione per l'Isola dei Famosi, il reality all'insegna dell'avventura di Canale 5 che ritornerà in onda e lo farà sotto un'altra veste. Cambiano conduttrice, location, persino le modalità: ... today.it

Belen Rodriguez all’Isola dei Famosi 2026, quando andrà in onda e perché cambia la location. Le novitàL’Isola dei Famosi cambia volto: Belen Rodriguez verso la conduzione, addio Honduras e una svolta che punta a rilanciare il reality ... dilei.it