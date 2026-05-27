In Irpinia una ricerca per misurare e migliorare il benessere psicologico nelle aree interne

In Irpinia è partita un’indagine sulla salute mentale della popolazione locale. La ricerca mira a raccogliere dati sul benessere psicologico nelle aree interne della regione. La rilevazione si concentra su vari aspetti della salute mentale e sull’eventuale bisogno di interventi specifici. I risultati saranno utilizzati per pianificare eventuali azioni di supporto e miglioramento, senza ancora essere disponibili. L’indagine coinvolge diverse comunità dell’area, con l’obiettivo di ottenere un quadro completo della situazione.

Prende il via in Irpinia un’approfondita indagine sul benessere psicologico della popolazione locale. Intitolata “Non te ne ncarreca’ o cereviello è 'na sfoglia e cipolla” — un’espressione dialettale che evoca il peso invisibile dei pensieri — l’iniziativa è promossa dal Dipartimento di Scienze. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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