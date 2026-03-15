Benessere psicologico giovani allarme ritiro sociale per 200mila adolescenti 5,7% | le aree interne si rivelano più sicure delle città 4,4% contro 7%

Una ricerca recente rivela che circa 200.000 adolescenti, pari al 5,7%, mostrano comportamenti di ritiro sociale. Le aree interne presentano un’incidenza più bassa rispetto alle città, con il 4,4% contro il 7%. Il rapporto evidenzia che le scuole sono tra i principali fattori che contribuiscono a creare ansie tra i giovani. La distanza tra le zone urbane e quelle rurali emerge dai dati.

La ricerca DAAI svela duecentomila adolescenti in ritiro sociale: la scuola crea forti ansie, mentre le aree interne offrono protezione L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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