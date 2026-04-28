Unimpresa Irpinia-Sannio lancia il Patto per lo sviluppo delle aree interne
Unimpresa Irpinia-Sannio ha annunciato l’avvio del “Patto per lo Sviluppo delle Aree Interne”. L’obiettivo è creare un percorso di confronto tra istituzioni, imprese e rappresentanze sociali nei territori di Irpinia e Sannio. L’iniziativa mira a promuovere un dialogo stabile e strutturato per affrontare le sfide locali. Nessuna decisione è ancora stata presa, ma l’intento è coinvolgere tutti gli attori del territorio.
Unimpresa Irpinia Sannio annuncia l’avvio del “Patto per lo Sviluppo delle Aree Interne”, un’iniziativa che si propone di avviare un percorso stabile e strutturato di confronto tra istituzioni, sistema produttivo e rappresentanze sociali nei territori dell’Irpinia e del Sannio. Non si tratta di.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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