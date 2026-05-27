In gondola sull’Adda intanto le prove generali a Venezia

Durante un evento, circa 2.300 imbarcazioni e 9.800 vogatori hanno partecipato a un percorso di oltre trenta chilometri tra canali, isole e scorci di Venezia. L’attività, definita come una “prova generale”, si è svolta in modo simultaneo lungo il tradizionale itinerario della città. L’evento ha registrato un numero record di partecipanti e imbarcazioni, secondo quanto comunicato dagli organizzatori.

LA CURIOSITÀ. Quasi 2.300 le imbarcazioni presenti e 9.800 i vogatori che hanno affrontato insieme il tradizionale itinerario di oltre trenta chilometri tra canali, isole e scorci simbolo di Venezia, in un’edizione da record. Anche l’inclusione «made in Bergamo» ha solcato le acque di Venezia. A bordo di una caorlina, venti persone tra operatori e utenti della Fondazione Emilia Bosis domenica hanno partecipato alla cinquantesima edizione della «Vogalonga», la celeberrima regata non competitiva che ogni anno riempie la laguna veneta di barche, colori e spirito folkloristico per celebrare le bellezze della città. Quasi 2.300 le imbarcazioni presenti e 9. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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