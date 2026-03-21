Il 9 maggio a Venezia, in concomitanza con l’apertura del Padiglione russo alla Biennale, verrà noleggiata una gondola Uber. A bordo ci sarà una gigantografia di Navalny, l’oppositore russo assassinato da agenti legati al governo di Putin. L’evento sarà comunicato ai lettori del Foglio come un’azione simbolica in città.

Giuliano Ferrara e Pierluigi Battista lanciano l'idea per il prossimo 9 maggio, stesso giorno dell'apertura del padiglione russo alla Biennale. Noi ci stiamo, e voi? Per aderire potete scrivere a email protected Al direttore - Solo per comunicare ai lettori del Foglio che il 9 maggio, a Venezia, lo stesso giorno dell’apertura del Padiglione russo alla Biennale, avremmo intenzione di affittare una gondola Uber con a bordo, in bella evidenza, una gigantografia di Navalny, assassinato dagli scherani di Putin. Chi volesse unirsi a questa modesta testimonianza a favore della libertà d’espressione e della libertà della cultura e dell’arte censurate darebbe più forza alla nostra piccola e pacifica flotilla. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Una gondola con gigantografia di Navalny, la nostra flotilla a Venezia

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