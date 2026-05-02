Fiamme ad Eboli | auto in fiamme presso il rione Paterno

Nella zona del rione Paterno, ad Eboli, si è sviluppato un incendio che ha interessato un'auto in sosta, una Smart. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'incidente. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per determinare l'origine del rogo.

Fiamme ad Eboli, nel rione Paterno. Per cause da accertare, una Smart in sosta è stata interessata da un incendio. Fortunatamente nessun ferito, ma tensione tra i residenti che hanno temuto danni anche per le altre vetture parcheggiate. Accertamenti in corso.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Auto in fiamme nella notte, ad Eboli: accertamenti in corsoIncendio nella notte ad Eboli: in pieno centro, infatti, per cause da accertare un'auto è stata avvolta dalle fiamme. Incendio ad Eboli, auto distrutta dalle fiamme: si indagaMomenti di tensione, la scorsa notte, nel rione Paterno ad Eboli, dove un’automobile (Lancia Delta) è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Auto della Guardia Agroforestale a fuoco, indagano i carabinieri; Battipaglia, notte di fuoco vicino alla Statale 18: diverse auto in fiamme, è di nuovo allarme sicurezza (video); Battipaglia, auto e furgone distrutti dalle fiamme; Paura nella notte a Battipaglia. Fiamme avvolgono un'auto e un furgone parcheggiati sulla SS 18. Eboli, auto in fiamme al rione Paterno: paura tra i residenti e indagini in corsoMomenti di apprensione a Eboli per una Smart avvolta dalle fiamme in via Don Romolo Murri. Nessun ferito, ma cresce la preoccupazione per i precedenti nella zona ... infocilento.it A scatenare le fiamme un cortocircuito. Al lavoro oltre sessanta vigili del fuoco per salvare l'edificio e mettere in sicurezza il centro abitato - facebook.com facebook Le fiamme si sono sviluppate nella notte, minacciata un'abitazione vicina x.com