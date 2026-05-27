In Emilia-Romagna si continua a morire per l’amianto

Notizia in breve

In Emilia-Romagna si registrano ancora morti legate all’amianto, secondo i dati dell’analisi Ambiente e lavoro 2026. La ricerca, realizzata dall’Osservatorio nazionale amianto e i Quaderni del Sole 24 Ore, evidenzia come questa sostanza continui a causare decessi. La presenza di amianto è considerata una delle emergenze sanitarie più gravi, con numeri che non si sono ancora ridotti nonostante le normative.