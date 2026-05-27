In Emilia-Romagna si continua a morire per l’amianto
In Emilia-Romagna si registrano ancora morti legate all’amianto, secondo i dati dell’analisi Ambiente e lavoro 2026. La ricerca, realizzata dall’Osservatorio nazionale amianto e i Quaderni del Sole 24 Ore, evidenzia come questa sostanza continui a causare decessi. La presenza di amianto è considerata una delle emergenze sanitarie più gravi, con numeri che non si sono ancora ridotti nonostante le normative.
Sono dati sconfortanti quelli che escono dall’analisi Ambiente e lavoro 2026. La ricerca, promossa dall’Osservatorio nazionale amianto (Ona), in collaborazione con I quaderni de Sole 24 Ore, analizza il tema dell’amianto e delle sue ripercussioni come “simbolo di una delle più gravi emergenze. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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