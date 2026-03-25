La Regione Emilia-Romagna incentivi lo smaltimento dell’amianto

La Regione Emilia-Romagna ha annunciato l’intenzione di mettere a disposizione nuovi fondi per promuovere lo smaltimento dell’amianto presente negli edifici pubblici e privati. Sono previsti bandi dedicati che consentiranno di finanziare interventi di rimozione e messa in sicurezza di materiali contenenti amianto. La misura mira a favorire la bonifica di strutture che ancora ospitano questa fibra minerale.

Prevedere nuovi bandi per incentivare lo smaltimento dell’amianto dagli edifici, sia pubblici che privati. La richiesta arriva, con una risoluzione discussa in Assemblea legislativa, da Tommaso Fiazza (Lega). L’atto è stato respinto. “Con l’emanazione del piano regionale amianto – spiega il consigliere – la Regione Emilia-Romagna è intervenuta sì sul tema, ma, al contrario di quanto fatto da altre Regioni, ha scelto di non offrire sostegno per la bonifica di edifici privati a uso abitativo”. E rimarca: “Serve, quindi, prevedere, al pari di altre Regioni italiane, forme di sostegno per la rimozione e lo smaltimento in sicurezza di manufatti... 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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