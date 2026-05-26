A 62 anni, Lenny Kravitz mantiene un fisico tonico attraverso allenamenti intensi e una dieta rigorosa. Tra le sue abitudini ci sono sessioni di workout frequenti, un'attenzione particolare all'alimentazione e il legame con elementi naturali e spirituali. Ha anche condiviso che alcuni consigli sul benessere derivano dall’esperienza del nonno. Questi aspetti contribuiscono a preservare la forma fisica dell’artista.

C’è chi a 62 anni pensa a rallentare e chi invece sale sul palco a petto nudo con addominali scolpiti, energia infinita e un carisma fuori scala. Lenny Kravitz appartiene decisamente alla seconda categoria. E la cosa più incredibile è che lui sostiene di sentirsi meglio oggi rispetto ai suoi 30 anni. Il suo segreto? Disciplina totale, connessione mente-corpo e gli insegnamenti di un nonno che gli hanno cambiato la vita. Dietro il fisico granitico di Lenny c’è una storia bellissima. Il cantante ha raccontato che il suo più grande modello è sempre stato il nonno, un uomo che già oltre gli 80 anni faceva cinque ore di bicicletta senza problemi, si svegliava all’alba e non riusciva a stare fermo un secondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lenny Kravitz e i segreti del suo fisico super a 62 anni, dalla dieta ai consigli del nonno

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How Lenny Kravitz Stays Ageless at 61 | 4 Simple Daily Habits

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