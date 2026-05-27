In consiglio un 18enne e una sola donna
Il consiglio comunale di Verghereto, con circa 1.700 abitanti, ha approvato le liste per le elezioni. Tra i candidati figurano un 18enne e una donna. La composizione del consiglio include un totale di consiglieri, con alcune novità rispetto alle passate amministrazioni. La formazione delle liste è stata ufficializzata nelle settimane precedenti. Le elezioni sono previste per il prossimo mese.
Il consiglio comunale di Verghereto, che conta poco più di 1.700 residenti (quindi un numero inferiore ai 3.000), per legge, è composto complessivamente da 10 membri, oltre il sindaco. Per la maggioranza (Lista civica "Verghereto-Tradizioni e Futuro") siederanno sui banchi del Consiglio comunale di Verghereto, oltre al sindaco Mercatelli, 7 consiglieri comunali. Questo l’elenco dei consiglieri eletti, con le preferenze complessivamente raccolte, da ognuno di loro, nelle urne elettorali dei quattro seggi, dislocati a Verghereto-capoluogo, e nelle frazioni di Alfero, Balze, Riofreddo: Pierangelo Giovannetti (82 preferenze), Pietro Bravaccini (51), Giuseppe Bardeschi (50), Ivan Mancini (41), Simone Stradaioli (41), Emanuele Gabiccini (40). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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