in consiglio un 18enne e una sola donna

Notizia in breve

Il consiglio comunale di Verghereto, con circa 1.700 abitanti, ha approvato le liste per le elezioni. Tra i candidati figurano un 18enne e una donna. La composizione del consiglio include un totale di consiglieri, con alcune novità rispetto alle passate amministrazioni. La formazione delle liste è stata ufficializzata nelle settimane precedenti. Le elezioni sono previste per il prossimo mese.