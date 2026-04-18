Tenta una rapina e aggredisce una coppia a Trani la donna accusa un malore | arrestato un 18enne

A Trani, un giovane di 18 anni è stato fermato dalle forze dell'ordine dopo aver tentato di rapinare una coppia. Durante il suo intervento, ha aggredito gli uomini e la donna, che ha subito un malore a seguito dell'aggressione. L’arresto è stato effettuato in relazione a accuse di tentata rapina, danni e lesioni. La coppia ha riportato conseguenze fisiche e ha richiesto assistenza medica.

Un arresto ai domiciliari, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Trani, dove un ragazzo di 18 anni è stato raggiunto da un’ordinanza cautelare per tentata rapina impropria, danneggiamento e lesioni personali. I fatti risalgono al 9 marzo 2026 e sono stati ricostruiti grazie alle indagini avviate dopo la denuncia di una coppia aggredita mentre si trovava in auto con il figlio minore. Coppia aggredita a Trani Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trani il 14 aprile 2026, su richiesta della Procura locale.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Tenta una rapina e aggredisce una coppia a Trani, la donna accusa un malore: arrestato un 18enne Notizie correlate Rapina e tentato incendio: 18enne aggredisce una donna a San BonifacioUn giovane di 18 anni, di origini straniere, è stato denunciato dai carabinieri alla Procura della di Verona dopo una violenta escalation avvenuta a... Tenta una rapina al supermercato e aggredisce i dipendenti: arrestato in centro a MilanoSi aggirava per il supermercato Carrefour di via Turati (in centro a Milano) cercando di rubare alcuni prodotti e spintonando anche i dipendenti del... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tenta una rapina al supermercato e aggredisce i dipendenti: arrestato in centro a Milano; Tenta la rapina nel supermercato dove ha appena comprato il coltello; Alias multipli e precedenti a Milano tenta rapina in piazza della Meridiana: arrestato; Tenta una rapina a Trento: sottrae alcolici e scappa con la forza. Tenta una rapina e aggredisce una coppia a Trani, la donna accusa un malore: arrestato un 18enneUn 18enne è stato arrestato a Trani per tentata rapina, danneggiamento e lesioni ai danni di una coppia aggredita dopo un tentato furto. virgilio.it Corato, tentata rapina e aggressione a una coppia: 18enne ai domiciliari, coinvolti anche due minorenniCORATO - La Polizia di Stato ha eseguito lo scorso 14 aprile un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un giovane di 18 anni, ritenuto responsabile di tentata rapina ... giornaledipuglia.com VALSUSA, TENTA DI RUBARE 1000 LITRI DI GASOLIO: DENUNCIATO DAI CARABINIERI https://www.valsusaoggi.it/valsusa-tenta-di-rubare-1000-litri-di-gasolio-denunciato-dai-carabinieri/ - facebook.com facebook Bruxelles tenta di allentare le regole antitrust per creare "campioni europei", dimensione non priva di rischi per la concorrenza, ma rischia di finire impigliata in una selva di golden power nazionali x.com