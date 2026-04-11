Rapina e tentato incendio | 18enne aggredisce una donna a San Bonifacio

Un ragazzo di 18 anni di origini straniere è stato denunciato dai carabinieri alla Procura di Verona per un episodio avvenuto il 25 gennaio a San Bonifacio, dove ha aggredito una donna durante una rapina e ha tentato di appiccare un incendio. La vicenda ha coinvolto l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno ricostruito i fatti e identificato l’autore dell’azione violenta.

Un giovane di 18 anni, di origini straniere, è stato denunciato dai carabinieri alla Procura della di Verona dopo una violenta escalation avvenuta a San Bonifacio il 25 gennaio. L’episodio ha coinvolto una donna di 40 anni, cittadina straniera, che dopo aver concordato un incontro tramite un portale online, si è ritrovata vittima di una rapina seguita da un tentativo di incendio contro la sua abitazione. La dinamica dell’aggressione e il ritorno del sospettato. Tutto è iniziato nelle prime ore del mattino del 25 gennaio, quando l’uomo, descritto in uno stato di forte alterazione, si è recato presso l’abitazione della donna per tentare di dare fuoco alla porta d’ingresso in legno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rapina e tentato incendio: 18enne aggredisce una donna a San Bonifacio Aggredisce a sassate una donna in pieno giorno a Sondrio, arrestato 37enne per tentato omicidioUn uomo - ora in carcere con l'accusa di tentato omicidio - ha aggredito per strada, a Sondrio, una donna di 54 anni. Donna picchiata nel centro di Palermo durante una rapina, arrestato un 18enne irregolare in ItaliaUn arresto per rapina, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato nel centro storico di Palermo.