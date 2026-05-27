Otto giocatori dell’Inter prenderanno parte ai Mondiali, poi si uniranno alla nazionale tedesca e alla tournée estiva. Durante l’estate, molti supporter assisteranno a partite negli Stati Uniti, mentre la squadra si prepara per l’inizio della nuova stagione, previsto a metà luglio. La preparazione prevede amichevoli e allenamenti, con alcune partite in Nord America programmate prima del ritiro ufficiale.

La grigliata di fine stagione sui campi di Appiano ha messo un punto all'annata interista. Ora un po' di relax, come ha spiegato Chivu, e poi si ripartirà con la solita fame. Dove? Prima a Milano, coi test di metà luglio, e poi in ritiro in Germania. Prima della tournée tra Hong Kong e Australia. Il tutto dopo aver riaccolto i giocatori impegnati al Mondiale. Chivu farà il tifo per ognuno di loro. Gli interisti al Mondiale saranno otto. Capitan Lautaro, campione in carica con l'Argentina, se la vedrà con Algeria, Austria e Giordania. Un girone abbordabile: debutto a Kansas City il 16 giugno, poi due sfide ad Arlington il 22 e il 27. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - In 8 al Mondiale, poi Germania e la tournée: tutta l'estate dell'Inter

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L'appuntamento per il raduno è per il 14-15 luglio ad Appiano Gentile, senza i 7-8 giocatori che parteciperanno al Mondiale. Poi l' #Inter svolgerà in Germania (tra il 16 e il 26 luglio) la prima parte di preparazione. @Gazzetta_it x.com

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