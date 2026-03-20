Quest’estate, la Juventus ha programmato una tournée tra Hong Kong e l’Australia, con tre partite amichevoli in programma, tra cui una contro l’Inter. Le tappe sono simili a quelle del precampionato del 2026, quando l’allenatore era ancora Allegri. La squadra si prepara così a un’estate intensa, con impegni internazionali nel calendario pre-stagionale.

Basta Germania, basta quartier generale a Herzogenaurach: dopo due stagioni in casa Adidas, la Juventus torna a volare fuori dall’Europa per la tournée estiva. La squadra di Luciano Spalletti, infatti, per prepararsi alla stagione 2026-2027 tornerà a fare visita ai suoi tifosi in Australia e a Hong Kong come non capitava da esattamente dieci anni, da quando nel 2016 – nel pieno del ciclo dei nove scudetti consecutivi – viaggiò proprio negli stessi Paesi con Massimiliano Allegri in panchina. Il club bianconero non ha ancora ufficializzato nessun dettaglio sul prossimo pre-campionato né tanto meno le destinazioni, però alcuni punti fermi sono già stati fissati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, un'estate... dell'altro mondo: tournée tra Hong Kong e Australia, con tre amichevoli (c'è l'Inter)

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