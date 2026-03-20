Tournée Inter il piano estivo tra Germania e Australia con vista derby

La squadra nerazzurra sta organizzando un precampionato internazionale che coinvolgerà diverse tappe, tra cui partite in Germania e in Australia. Tra gli eventi in programma, si svolgerà una partita di alto livello a Perth, in Australia. La tournée si concentrerà sulle sfide estive prima dell’inizio della stagione ufficiale. L’obiettivo principale è prepararsi al meglio affrontando avversari di rilievo internazionale.

Inter News 24 Tournée Inter, i nerazzurri preparano un precampionato internazionale che toccherà l’Europa e l’Oceania, con una sfida di altissimo profilo a Perth. Il programma della prossima estate per i campioni d’Italia inizia a delinearsi con dettagli di grande prestigio. La preparazione della squadra guidata da Cristian Chivu, l’ex difensore rumeno e attuale tecnico della compagine milanese, inizierà con una prima fase di lavoro in Germania. Tuttavia, l’orizzonte dei nerazzurri si sposterà presto fuori dal continente europeo per una serie di impegni intercontinentali che toccheranno mete suggestive e strategiche per il brand del club. La sfida a Perth contro la Juventus di Spalletti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Tournée Inter, il piano estivo tra Germania e Australia con vista derby Articoli correlati Juve, un'estate... dell'altro mondo: tournée tra Hong Kong e Australia, con tre amichevoli (c'è l'Inter)Basta Germania, basta quartier generale a Herzogenaurach: dopo due stagioni in casa Adidas, la Juventus torna a volare fuori dall’Europa per la... Tournée estiva Juventus 2026 tra Australia e Hong Kong: i primi dettagli. Spunta un’amichevole con l’InterDouglas Luiz riscattato dall’Aston Villa? Il centrocampista brasiliano sempre più al centro del progetto degli inglesi.