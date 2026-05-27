I consulenti della difesa hanno contestato la ricostruzione fornita dai pm sul delitto di Garlasco, evidenziando che l’impronta trovata sul luogo del delitto risulta inutilizzabile. Inoltre, hanno affermato che non ci fu una lotta tra la vittima e l’assassino e che quest’ultimo non salì i gradini. La versione dei consulenti descrive il delitto come una sequenza di azioni frammentate, con spostamenti, cadute, trascinamenti e colpi successivi, piuttosto che un episodio rapido e lineare.

Non una singola aggressione rapida e lineare, ma una sequenza frammentata di azioni, spostamenti, cadute, trascinamenti e colpi successivi. Una scena del crimine che, più che raccontare un’esecuzione immediata, restituirebbe il tentativo progressivo dell’assassino di gestire il corpo, limitare le tracce ematiche e mettere in sicurezza l’arma prima della fuga. A questo si aggiungono l’inutilizzabilità dell’impronta 33 ( non entrata per volontà dei pm di Pavia nell’incidente probatorio, ndr ) e l’esclusione di una lunga lotta tra il killer e Chiara Poggi. I consulenti della difesa di Andrea Sempio rigettano così in toto la ricostruzione della... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Impronta 33 inutilizzabile, nessuna lotta tra Chiara Poggi e l’assassino. Che non fece i gradini”, i consulenti della difesa Sempio contestano la ricostruzione dei pm sul delitto di Garlasco

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Garlasco – “Impronta 33 inutilizzabile, nessuna lotta tra Chiara Poggi e l’assassino. Che non fece i gradini”, i consulenti della difesa Sempio contestano la ricostruzione dei pm sul delitto di GarlascoI consulenti della difesa contestano la ricostruzione dei pm sul delitto di Garlasco, affermando che l’impronta trovata sulla scena è inutilizzabile...

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