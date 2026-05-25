La difesa di Sempio ha depositato nuove consulenze che contestano le prove dei pm nel caso di Garlasco. Le analisi si concentrano su elementi come impronte e soliloqui, sostenendo che non ci siano confessioni o elementi compatibili con la scena del delitto. Finora non sono stati eseguiti interrogatori, poiché la strategia si basa sulle perizie tecniche. La discussione tra le parti prosegue in attesa di ulteriori sviluppi processuali.

Per la difesa non ci sarebbero confessioni né elementi compatibili con la scena del delitto. Nessun interrogatorio per ora: la strategia passa dalle perizie. Nuovo capitolo nell’inchiesta sul delitto di Garlasco e stavolta al centro non c’è un interrogatorio ma una mossa tecnica della difesa. Gli avvocati di Andrea Sempio hanno depositato una serie di consulenze e una memoria difensiva con l’obiettivo di contestare alcuni dei punti che la Procura di Pavia considera rilevanti nell’indagine sulla morte di Chiara Poggi. Tra i temi affrontati ci sono i soliloqui intercettati, l’ormai nota impronta 33, la questione della compatibilità del piede e la ricostruzione dell’orario del delitto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Delitto di Garlasco, la difesa di Sempio deposita nuove consulenze: dai soliloqui all’impronta 33, ecco cosa contestano ai pm

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Garlasco, la difesa di Sempio deposita le perizie per smontare le accuse - Vita in diretta 25/5/2026

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