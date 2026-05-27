Un imprenditore è stato arrestato nell'ambito di un'indagine su una truffa da diversi milioni di euro. Le autorità hanno accertato che il denaro veniva nascosto tra le città di Sanremo e Verona. Sono stati individuati diversi complici coinvolti nella gestione di una società con sede a Sanremo. Le indagini hanno portato all'esecuzione di sequestri preventivi e a ulteriori accertamenti sui flussi finanziari.

? Domande chiave Come veniva nascosto il denaro tra Sanremo e Verona?. Chi sono i complici che gestivano la società di Sanremo?. Dove sono finiti i milioni di euro individuati dai cash dog?. Perché l'imprenditore ha usato un centro massaggi per riciclare i proventi?.? In Breve Sequestrati 1,5 milioni di euro tra liquidità e immobili nel marzo scorso.. Indagati due complici tra Sanremo e un centro massaggi di Verona.. Individuati titoli inglesi da 3 milioni di euro e beni a Monaco.. Imprenditore interdetto dalla carica di amministratore per 12 mesi.. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Parma hanno disposto gli arresti domiciliari per un imprenditore locale, indagato per una serie di reati finanziari che coinvolgono milioni di euro tra Sanremo e il Veneto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Imprenditore arrestato: truffa milionaria tra Parma, Sanremo e Verona

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Credito vantato dalla banca inesistente: imprenditore vince causa milionariaIl tribunale di Vicenza ha recentemente respinto le richieste della Banca Popolare di Vicenza, che aveva avviato un procedimento di liquidazione...

Dal cash dog al bond inglese da 3 milioni di euro, imprenditore arrestato a Parma per frode e riciclaggioUn imprenditore di Parma è stato arrestato e messo ai domiciliari con l’accusa di frode e riciclaggio.