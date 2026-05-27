Un imprenditore di Parma è stato arrestato e messo ai domiciliari con l’accusa di frode e riciclaggio. Durante le indagini sono stati sequestrati 1,5 milioni di euro. Tra i beni oggetto di sequestro ci sono un bond inglese da 3 milioni di euro e un cash dog. L’indagine riguarda anche operazioni di appropriazione indebita e riciclaggio di denaro.

Un imprenditore è stato arrestato e 1,5 milioni di euro sono stati sequestrati durante un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Parma su disposizione del Tribunale di Imperia. Il provvedimento è stato emesso nell’ambito di un’indagine su omessa dichiarazione dei redditi, appropriazione indebita, riciclaggio e autoriciclaggio a carico di 3 soggetti, tra cui un imprenditore parmigiano, accusati di aver distratto ingenti somme dai conti societari e di averle trasferite all’estero. Le indagini e le misure cautelari Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, nella mattinata odierna i militari del Comando Provinciale di Parma hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare personale, emessa dal GIP del Tribunale di Imperia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Dal cash dog al bond inglese da 3 milioni di euro, imprenditore arrestato a Parma per frode e riciclaggio

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[ENG DUB]Fifty Yuan Bargain Turned Into Four Million, Living A Carefree Rich Life

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