Credito vantato dalla banca inesistente | imprenditore vince causa milionaria

Il tribunale di Vicenza ha recentemente respinto le richieste della Banca Popolare di Vicenza, che aveva avviato un procedimento di liquidazione coatta amministrativa, nei confronti di un imprenditore attivo nel Veneto e nel Padovano. La causa riguardava un credito vantato dalla banca, considerato inesistente dall’imprenditore, che ha ottenuto una vittoria milionario. La sentenza ha chiuso il contenzioso senza riconoscere il credito alla banca.

Il tribunale di Vicenza con una recente sentenza della Prima sezione civile, ha rigettato le domande proposte dalla Banca Popolare di Vicenza (BPVI) in Lca (liquidazione coatta amministrativa) nei confronti di un noto imprenditore operante sia nel padovano che in tutto il Veneto, ex cliente dell’Istituto, aventi per oggetto l’accertamento di un asserito credito di quasi un milione di euro con conseguente richiesta di pagamento derivante da un saldo passivo di conto corrente. L’imprenditore, difeso dagli avvocati Federico Rampazzo e Leonardo Mazzucato del foro di Padova, riteneva che l’asserito credito vantato dalla Banca fosse inesistente in quanto derivante da finanziamenti concessi ai clienti per l’acquisto di azioni e titoli dell’Istituto nell’ambito delle operazioni baciate. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Articoli correlati Credito di imposta e bonus edilizi: in Lucchesia scatta la frode milionariaSono cinque gli indagati che devono rispondere, a vario titolo, di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falsità ideologica... Causa milionaria di Mediaset contro Fabrizio Corona: comunicato ufficialeLa tensione tra Mediaset e Fabrizio Corona si alza di livello con un annuncio destinato a far discutere. Aggiornamenti e notizie su Credito vantato Discussioni sull' argomento Centrale rischi, per la segnalazione non bastano i canoni del leasing non pagati; L’avvocato Manzo pignora la banca. Credito vantato dalla banca inesistente: imprenditore vince causa milionariaIl tribunale di Vicenza con una recente sentenza della Prima sezione civile, ha rigettato le domande proposte dalla Banca Popolare di Vicenza (BPVI) in Lca (liquidazione coatta amministrativa) nei ... padovaoggi.it Crediti garantiti dallo Stato, 21 milioni sequestrati: nel mirino banca di Milano e intermediario brescianoSequestrati oltre 21 milioni a intermediario e società per irregolarità nei prestiti garantiti. Danno accertato a Mediocredito Centrale. virgilio.it Seguendo una recente procedura di recupero crediti, il Tribunale di Palermo ha disposto l’assegnazione delle somme pignorate presso terzi, riconoscendo il credito vantato. La decisione del Giudice dell’Esecuzione si fonda su elementi essenziali: un titolo es - facebook.com facebook