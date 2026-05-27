Imponente bonifica a Lusciano | fatti brillare numerosi residuati bellici

Gli artificieri dell’Esercito Italiano hanno portato a termine una bonifica a Lusciano, rimuovendo numerosi residuati bellici. L’intervento, durato oltre due anni e mezzo, si è concentrato su quattro siti. Le operazioni hanno coinvolto la localizzazione e lo smaltimento di ordigni inesplosi. La bonifica si è conclusa con successo, senza segnalare incidenti o problemi di sicurezza.

Gli artificieri dell’Esercito Italiano hanno concluso, dopo oltre 2 anni e mezzo, le complesse attività di bonifica di 4.483 ordigni risalenti alla seconda Guerra Mondiale, rinvenuti nel corso di alcuni lavori nel Comune di Lusciano, in provincia di Caserta. Le operazioni, iniziate nell’ottobre del 2023, hanno visto impegnati ininterrottamente gli artificieri del 21° reggimento genio guastatori in stretta sinergia con la Prefettura e le istituzioni coinvolte, per garantire la sicurezza della cittadinanza e la messa in sicurezza dell’intera area interessata. L’intervento, caratterizzato da elevata complessità tecnica e da un costante... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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