A Imola, un candidato ha ottenuto il 72% dei voti, vincendo con ampio margine. Il Partito Democratico ha registrato un aumento dei consensi, mentre la lista civica si è divisa, creando tensioni all’interno della coalizione. L’affluenza alle urne è diminuita di circa 7 punti percentuali rispetto alle precedenti consultazioni.

?? Punti chiave Come influirà il successo della lista civica sull'equilibrio con il PD? Perché l'affluenza è calata di 7.000 voti rispetto alle precedenti elezioni? Quali progetti urbanistici concreti porterà avanti la giunta dopo il trionfo? Come riuscirà Panieri a riportare il Gran Premio sul circuito locale??? In Breve Lista Imola Corre ottiene 22% con sei nuovi consiglieri eletti in città. Il Partito Democratico registra il 45% superando il doppio del centrodestra. L'affluenza . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Imola, Panieri trionfa col 72%: il Pd vola e la lista civica spacca

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