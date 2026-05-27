Con 3.200 preferenze, Marco Panieri ha conquistato il record di voti individuali alle elezioni comunali. La lista del sindaco, composta da candidati civici e del Partito Democratico, ha ottenuto 18 seggi su 20, superando ogni aspettativa. La vittoria ha consolidato il suo ruolo di leader locale, con una coalizione unita che ha prevalso sugli avversari. La campagna si è concentrata su progetti di sviluppo e innovazione, portando a un’affluenza record alle urne.

Imola, 27 maggio 2026 – A Marco Panieri l’ordinario non piace. È il ‘sindaco del fare’, come ama definirsi in risposta a chi lo chiama ‘mister selfie’, ma oggi è l’uomo copertina del centrosinistra grazie ad una affermazione straordinaria. Mister 72%, con la sua lista civica votata dal 22% degli elettori, ha cominciato il mandato-bis a Imola con una festa in piazza e la benedizione del governatore regionale de Pascale. Da oggi è al lavoro, forte di quasi 22mila voti e di una maggioranza in consiglio comunale schiacciante. https:www.ilrestodelcarlino.itimolapoliticanuova-giunta-imola-nomi-m7a1tt0o Panieri, che sapore ha questa affermazione? “Ha il sapore della continuità, perché a questo dobbiamo pensare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Panieri record, la lista del sindaco sbanca: “Pd e civici, l’unione fa la forza”

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