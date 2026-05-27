Forse gli elettori si sono svegliati. Dai sondaggi Gallup, Reuters, Eurobarometro e di tante altre agenzie emerge che l'immigrazione sia la principale preoccupazione degli elettori, e se non è la prima è la seconda. Non tutti si sono svegliati, certo. I giornalisti no, tanto meno le istituzioni. Dormono ancora dentro un documentario della BBC degli anni ‘60 del secolo scorso, convinti che Milano sia Birmingham e che Roma coincida con l’Alabama segregazionista. Parlano di “integrazione”, “accoglienza”, “inclusione” quasi fossimo in una canzone dell’immensa Nina Simone. Ma in versione “de sinistra”, in pratica ‘na macchietta. Quelle che si vedono spesso nelle tv italiane: dei convegni di psicologi da centro sociale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Immigrazione, nei sondaggi è la principale preoccupazioni degli elettori, in tutta l'UE: hanno capito che serve a importare schiavi per non pagare il lavoro

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Large-scale operation of US in Iran; B-2 and B-1B bombers in the skies of Tehran

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