Secondo gli ultimi sondaggi, il 62% degli elettori disapprova Donald Trump, un dato mai raggiunto nei suoi due mandati presidenziali. I principali motivi di insoddisfazione sono la gestione della guerra in Iran, l’aumento dei prezzi del carburante e l’inflazione. Questi temi sembrano influenzare fortemente l’opinione pubblica nei confronti dell’ex presidente, che si trova di fronte a un consenso negativo senza precedenti.

La guerra in Iran, l’aumento del carburante e l’inflazione. Sono questi i temi che pesano di più sugli elettori americani e che determinano un record di disapprovazione nei confronti di Donald Trump. È quanto emerge da un sondaggio Washington Post-Abc News-Ipsos, secondo cui, complessivamente, a sei mesi dalle elezioni di midterm il tasso di approvazione del presidente si attesta al 37%, sostanzialmente stabile rispetto al 39% di febbraio, ma la disapprovazione sale al 62%, il livello più alto nei suoi due mandati. Tra i repubblicani il consenso resta elevato, all’85%, mentre tra gli indipendenti vicini al Gop scende al 56%, minimo storico. Il consenso di Trump sui temi economici, centrali per il suo successo elettorale nel 2024, sceso di sette punti, al 34%, mentre l’aumento dei prezzi del carburante pesa sulle valutazioni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump nei sondaggi disapprovato dal 62% degli elettori: mai così tanti nei suoi due mandati

SCOOP CONTE-TRUMP crolla nei sondaggi politici ecco i risultati dopo quello che è successo

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