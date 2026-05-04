Vendite auto prosegue la crescita | ad aprile +11,6% bene le elettriche e le ibride

Ad aprile, il mercato automobilistico italiano ha registrato un aumento delle vendite del 11,6%. Le vetture elettriche e ibride hanno contribuito a questa crescita. Nei primi quattro mesi dell’anno, sono state immatricolate complessivamente 640.083 automobili, segnando un andamento positivo rispetto al periodo precedente. I numeri indicano un proseguimento della tendenza di incremento nel settore.

C'è (ancora) il segno positivo sul mercato automobilistico italiano. Il mese di aprile, infatti, si è chiuso con 155.210 nuove vetture immatricolate, con una crescita dell'11,6% rispetto a dodici mesi fa (quando si arrivò a 139.106 unità). Nel complesso, in un primo quadrimestre caratterizzato dal segno più, si sono raggiunte le 640.083 unità immatricolate (+9,8% rispetto alle 583.063 del gennaio-aprile 2025), a fronte di un netto calo (-10,2%) sul 2019. La situazione attuale, peraltro, porta l'Unrae a rivedere le proprie stime sull'anno in corso, con un volume previsto di 1.530.000 immatricolazioni (10mila in meno rispetto alle previsioni iniziali) al prossimo 31 dicembre.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Vendite auto, prosegue la crescita: ad aprile +11,6%, bene le elettriche e le ibride Nuovi INCENTIVI auto elettriche: solo se MADE IN UE Notizie correlate Leggi anche: Mercato auto Europa: -3,9% a gennaio 2026. In crescita elettriche e ibride Leggi anche: Quanto si risparmia oggi con le auto ibride ed elettriche Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Skoda è diventato il secondo brand auto più venduto in Europa; Tesla contro BYD: chi cresce di più in Europa?; La rinascita di Tesla in Europa: prosegue la ripresa delle vendite ad aprile | DATI; Tesla: prosegue il rimbalzo delle vendite in diversi mercati europei ad aprile. Le auto elettriche più vendute in Italia ad aprileLe auto elettriche più vendute in Italia ad aprile. Le immatricolazioni di vetture full electric raddoppiano, con la Leapmotor T03 ancora regina del mercato ... insideevs.it Borgosesia, asset stabili e vendite in calo: prosegue la transizione verso il nuovo modelloBorgosesia conferma il valore degli asset under management a fine terzo trimestre e il percorso intrapreso per far evolvere la società verso una piattaforma integrata di gestione e investimento. La ... milanofinanza.it Crescono le vendite di auto in Italia, +11,6% in aprile e +9,8% da inizio anno. Stellantis va meglio del mercato, +14% nel mese e +15,7% nel quadrimestre. Centro Studi Promotor: 'Sale la quota delle elettriche' #ANSA - facebook.com facebook