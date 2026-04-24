A marzo, il mercato delle auto in Europa ha registrato un incremento dell’11,1% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, secondo i dati diffusi da Acea. Le immatricolazioni di veicoli elettrici sono cresciute, con Tesla e Byd tra i marchi più venduti. Il rapporto evidenzia un andamento positivo generale per il settore automobilistico europeo in questo periodo.

Le immatricolazioni auto in Europa tornano a crescere: come rilevato da Acea, l'associazione europea dei costruttori di auto, a marzo il mercato dell'Unione Europea, compresi i Paesi membri dell'Efta (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) e il Regno Unito, segna un aumento dell'11,1% rispetto a marzo 2025 attestandosi a 1,58 milioni di unità. Nel primo trimestre l'incremento è invece del +4,1%, con 3,52 milioni di immatricolazioni. Nella sola Unione Europea le immatricolazioni salgono del 12,5% a marzo, facendo registrare 1,16 milioni nuove unità, e del 4% nel trimestre (2,82 milioni di unità). I volumi, pur restando sotto la soglia del 2019, stanno lentamente accorciando la loro distanza da quelli del periodo pre-pandemia.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Immatricolazioni auto in Europa: a marzo +11,1%. Elettriche in aumento, bene Tesla e Byd

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