Un video in cui il segretario della Salute degli Stati Uniti prende due serpenti a mani nude è diventato virale. La registrazione è stata realizzata dalla moglie, che nel filmato si mostra preoccupata e gli chiede di lasciarli andare. Durante l’azione, uno dei serpenti morde il segretario, che non si ferma e continua a tenerli in mano. La moglie appare incredula di fronte alla scena.

Il video del segretario della Salute USA dove prende due serpenti a mani nude è andato virale. Il filmato è stato registrato dalla moglie che preoccupata gli chiedeva di lasciarli andare Sta facendo il giro del web il video del segretario alla Salute USA,Robert F. Kennedy Jr, cheprende a mani nude due serpenti neri(non velenosi) e viene morso da uno di questi. A condividere il filmato è lo stesso Kennedy che pubblica lo spezzone, per lui ironico, su X. L’episodio è stato ripreso dalla moglie, l’attrice Cheryl Hines, che non ha nascosto il disappunto. I due si trovavano nella casa in Florida di Mehmet Oz, che si trova al vertice dei Centers for Medicare and Madicaid Service. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Il video di Kennedy con i serpenti: il morso e la moglie incredula

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Il segretario alla Salute degli Stati Uniti, Robert F. Kennedy Jr, è stato morso mentre maneggiava due serpenti black racer, non velenosi, nel patio della casa in Florida di Mehmet Oz. Nel video pubblicato dallo stesso segretario Usa, la moglie Cheryl Hines gli c x.com

Il Segretario alla Salute degli Stati Uniti Robert F Kennedy Jr è tornato a far parlare di sé dopo aver pubblicato un video in cui lotta con due serpenti corridori neri a mani nude nella residenza del dottor Mehmet Oz in Florida. reddit

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