Un fotografo ha attraversato le Cinque Terre, catturando immagini della costa ligure, e le ha confrontate con versi della poesia del Novecento. Le sue foto ritraggono i caratteristici villaggi e i panorami marittimi della zona. Le immagini sono state poi accostate a testi poetici, creando un percorso visivo e letterario. L’intera operazione si sviluppa tra le coordinate geografiche e le parole di poeti italiani del XX secolo.

L’obiettivo fotografico tra le coordinate geografiche della costa ligure e i versi della grande poesia del Novecento. La libreria Liberi Tutti ospiterà domani, alle 18, la presentazione del volume ‘Cinque Terre tra cielo e mare’, firmato dal fotografo e architetto Massimo Lupidi. L’opera, concepita come un viaggio iconografico lungo i borghi di Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore, indaga la complessa interazione tra la nuda roccia e l’architettura spontanea del territorio, tracciando un percorso visivo rigoroso che si sviluppa sia attraverso i tortuosi sentieri costieri sia tramite dinamiche riprese aeree dal forte impatto visivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il viaggio iconografico di Lupidi tra le Cinque Terre e la letteratura

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