Cinque Terre | riapre il sentiero della Donega tra borghi e colline

È stato riaperto il sentiero della Donega, tra i borghi e le colline delle Cinque Terre, consentendo di percorrerlo nuovamente. Il percorso si estende tra i paesi e attraversa tratti di territorio collinare, offrendo viste sulla costa e sulla campagna circostante. I volontari hanno lavorato per rimuovere i detriti e ripristinare i tratti danneggiati, rendendo di nuovo praticabile la via.

? Cosa scoprirai Dove si snoda esattamente questo nuovo percorso tra i borghi?. Come hanno fatto i volontari a rendere di nuovo praticabile la via?. Chi guiderà i partecipanti lungo questo itinerario meno affollato?. Perché questo sentiero può aiutare a ridurre il turismo di massa?.? In Breve Escursione organizzata da EsploraNatura e Edizioni Giacché domenica 10 maggio.. Percorso guidato da Gianmatteo Ferretti tra Riomaggiore, Volastra e Manarola.. Prenotazioni per il trekking lento tramite numero telefonico 338-2363360.. Strategia per decongestionare i flussi turistici verso i borghi costieri.. Domenica 10 maggio gli escursionisti percorreranno il sentiero della Donega tra Riomaggiore e Manarola, un itinerario che prevede il passaggio per Volastra grazie al recente lavoro di recupero svolto dai volontari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cinque Terre: riapre il sentiero della Donega tra borghi e colline Notizie correlate Riapre il Sentiero Uno che collega i borghi delle Cinque Terre, l’alternativa panoramica ai percorsi affollatiSi è concluso l'intervento di riqualificazione del Sentiero Uno, perfetto per chi desidera godersi un percorso lontano dal caos e dai soliti sentieri... Successo della seconda Camminata tra i borghi. Oltre 400 podisti sulle colline di MontedivalliOltre 400 posti per la seconda edizione della Camminata tra i borghi di Montedivalli. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Cinque Terre, riapre il Sentiero Uno: l’itinerario che collega tutti i borghi; Vuoi fare trekking alle Cinque Terre nel 2026? Ecco cosa devi sapere; Attenzione: allerta meteo gialla; Riapre il Sentiero Uno che collega i borghi delle Cinque Terre, l'alternativa panoramica ai percorsi affollati. Riapre il Sentiero Uno che collega i borghi delle Cinque Terre, l’alternativa panoramica ai percorsi affollatiSi è concluso l'intervento di riqualificazione del Sentiero Uno, perfetto per chi desidera godersi un percorso lontano dal caos e dai soliti sentieri ... fanpage.it Cinque Terre, undici anni dopo la via dell'Amore riapre: la visita in anteprimaLa Via dell’Amore, lo straordinario percorso a picco sul mare che unisce Riomaggiore a Manarola, nelle Cinque Terre, si prepara a riaprire, undici anni dopo l’incidente che ne impose la chiusura. Il ... genova.repubblica.it Buonaserata Da questa finestra si può ammirare Punta Mesco E il Promontorio del Monte che chiude il Golfo di Monterosso Cinque Terre La Spezia - facebook.com facebook