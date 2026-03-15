Si sono appena spenti i riflettori sulla classicissima “Strade bianche” che già l’attenzione degli appassionati di ciclismo si sposta verso un altro evento a pedali che porterà di nuovo alla ribalta il territorio senese ed in questo caso Buonconvento e zone limitrofe. Inizia la stagione di “Eroica”; un marchio che dalla geniale intuizione di Giancarlo Brocci ha subito una crescita tale che oggi è il simbolo del ciclismo che ricorda le sue origini per rinnovare lo spirito che lo anima guardando al futuro, in poche parole conoscere il passato, comprenderne i valori per progettare un futuro che sia, se possibile, migliore del presente. Stiamo parlando di “Nova Eroica” un evento nato per unire l’anima epica del ciclismo alle performance delle biciclette moderne, gravel e da strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nova Eroca, i cinque percorsi tra Val d’Orcia e Terre di Siena

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