Il viaggio come scoperta crescita e creatività

Il testo parla del viaggio come un percorso di scoperta e crescita personale, attraverso esperienze e linguaggi artistici diversi. Viene descritto come una metafora di ricerca, trasformazione e acquisizione di conoscenza.

Un percorso che attraversa esperienze, visioni e linguaggi artistici differenti, dove il viaggio diventa metafora di ricerca, trasformazione e conoscenza. Il catalogo raccoglie lavori, e riflessioni nati all’interno del corso. L’evento rappresenta un’occasione di condivisione e confronto aperta. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Dalla Paura alla Luce | Un Viaggio di Scoperta e Crescita

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