A Imperia, più di cento persone si sono radunate nel Polo Digitale Imperiaware per confrontarsi sulle conseguenze dell’intelligenza artificiale. La discussione si è concentrata sia sulle opportunità di sviluppo economico offerte dalla tecnologia, sia sui potenziali rischi che potrebbe rappresentare per la creatività e l’innovazione nel settore. L’evento ha visto la partecipazione di professionisti, studiosi e operatori del settore digitale.

Oltre cento partecipanti hanno affollato la sala del Polo Digitale Imperiaware per discutere delle implicazioni dell’intelligenza artificiale. Il Meetup Imperia ha trasformato l’incontro in una tavola rotonda aperta, superando la natura tecnica dei classici seminari sull’AI per concentrarsi sugli impatti reali sul tessuto economico e sociale della provincia. Impatto industriale e accelerazione dei processi produttivi. L’analisi delle applicazioni pratiche dell’intelligenza artificiale ha coinvolto figure chiave di diversi settori produttivi. Nel comparto dell’e-commerce cosmetico, Lucio Carli di Mediterranea Cosmetics ha sottolineato come l’adozione di queste tecnologie rappresenti oggi una necessità imprescindibile per evitare il declino e proiettare le imprese locali verso il nuovo millennio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - AI a Imperia: tra crescita economica e rischi per la creatività

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