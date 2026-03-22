il viaggio come scoperta e crescita i liceali tra cracovia e auschwitz

Un gruppo di studenti di un liceo italiano ha partecipato a un progetto Erasmus+ in Polonia, che include attività di formazione e scambi culturali. Durante il viaggio, hanno visitato Cracovia e il campo di concentramento di Auschwitz, vivendo momenti di grande intensità e riflessione. La trasferta ha coinvolto studenti di diverse classi del liceo, offrendo loro l’opportunità di conoscere un importante sito storico e confrontarsi con tematiche di memoria e storia.

Studenti del Liceo d’Arconate e d’Europa in trasferta in occasione del progetto Erasmus+ in Polonia tra attività formative, scambi culturali e momenti di forte impatto umano come la visita ad Auschwitz. “A Home Away From Home“ rinnova una vocazione specificata dai portavoce della scuola superiore: formare cittadini aperti, consapevoli, capaci di abitare la complessità con intelligenza e sensibilità. Una vocazione consolidata anche attraverso i nove studenti dello scorso anno che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento CertiLingua Label. A fare il punto del viaggio in Polonia e a ripercorrerne le tappe, quasi fossero pagine di un diario, sono stati gli stessi responsabili dell’istituto di Arconate: "A Cracovia, la città si racconta piano: nelle piazze, nelle pietre, nei volti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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