Il vero messaggio di Tizzoni a Ore 14 travisato da Milo Infante in diretta il conduttore | Ne parlerò in diretta

Durante la trasmissione Ore 14, Milo Infante ha letto in diretta un messaggio inviato dall’avvocato della famiglia Poggi, interpretandolo in modo errato. Il messaggio originale, inviato alle 14, conteneva un contenuto diverso da quello trasmesso. Il conduttore ha dichiarato che avrebbe affrontato l’argomento in un momento successivo. La confusione tra il testo inviato e quello letto in onda è stata successivamente segnalata.

Abbiamo visionato il messaggio che l'avvocato della famiglia Poggi ha inviato a Ore 14 e Milo Infante ha letto in diretto, confondendone il contenuto. Il giornalista ha commentato la vicenda a Fanpage, tenendo il suo punto e annunciando che tornerà a parlarne in diretta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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