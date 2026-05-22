In chiusura della puntata di Ore 14 Sera dedicata al delitto di Garlasco, Milo Infante si è rivolto in modo deciso all’avvocato dei Poggi, chiedendogli di interrompere le continue minacce rivolte alla trasmissione. L’anchorman ha espresso chiaramente il suo disappunto, chiedendo che queste minacce cessino, senza ulteriori tentativi di intimidazione. La discussione si è protratta nel corso del programma, che ha approfondito gli sviluppi del caso giudiziario legato alla vicenda.

Milo Infante ha chiuso la puntata di Ore 14 Sera rispondendo a un messaggio di Gian Luigi Tizzoni, avvocato della famiglia Poggi. L’intervento del legale contro il conduttore ha riguardato l’ipotesi dei pedali della bicicletta scambiati, con un attacco netto al volto della Rai: “Da dove ricava questa certezza? Secondo me l’informazione pubblica non dovrebbe finanziarvi”. Durissimala reazione di Infante: “Continua minaccia, basta, non è più accettabile”. Il caso dei pedali Lo scontro a distanza tra Milo Infante e Tizzoni La memoria di Tizzoni nel 2014 La storia delle perizie La suggestione del cucchiaino Il caso dei pedali In chiusura della... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Milo Infante esplode in diretta contro Tizzoni avvocato dei Poggi: "Continua minaccia, basta!"

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