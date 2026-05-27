Il vento giusto | la storia dell’America’s Cup il lusso silenzioso di Cagliari

Notizia in breve

Un vento favorevole ha permesso di disputare le regate dell’America’s Cup nel Golfo degli Angeli, a Cagliari. La zona, nota come il Golfo degli Angeli, è un campo di regata naturale che beneficia del maestrale sardo. Le prove si sono svolte con condizioni atmosferiche favorevoli, consentendo la competizione tra le imbarcazioni partecipanti. La regata si è conclusa senza incidenti, con le barche che hanno attraversato il golfo sotto un cielo sereno.