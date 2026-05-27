Il vento giusto | la storia dell’America’s Cup il lusso silenzioso di Cagliari
Un vento favorevole ha permesso di disputare le regate dell’America’s Cup nel Golfo degli Angeli, a Cagliari. La zona, nota come il Golfo degli Angeli, è un campo di regata naturale che beneficia del maestrale sardo. Le prove si sono svolte con condizioni atmosferiche favorevoli, consentendo la competizione tra le imbarcazioni partecipanti. La regata si è conclusa senza incidenti, con le barche che hanno attraversato il golfo sotto un cielo sereno.
Life&People.it Lo chiamano il Golfo degli Angeli, un campo di regata naturale che permette al maestrale della Sardegna di contribuire alla storia dell’America’s Cup. Lo sfondo di Cagliari, la città del Sole, si trasforma per accogliere una delle competizioni più antiche al mondo. Casa della Luna Rossa sin dal 2013, il capoluogo sardo si fa centro di un nuovo immaginario mediterraneo contemporaneo. La più prestigiosa competizione di vela al mondo si trasforma in pretesto per osservare la città, considerata storicamente periferica, entrare silenziosamente nel comparto del lusso internazionale, ma senza rinunciare alla propria identità. È un lusso fatto di architetture affacciate sul mare e hospitality discreta, che attira nuovi flussi internazionali, incarnando una forma diversa di sofisticazione. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
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