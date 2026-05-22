Rai Sport ha predisposto una squadra dedicata per trasmettere in diretta su Rai 3 e Rai Sport le regate dell’America’s Cup che si terranno a Cagliari nel 2026. La copertura coinvolge professionisti specializzati pronti a seguire ogni fase della competizione nautica. La programmazione prevede la trasmissione in chiaro degli eventi, con l’obiettivo di garantire visibilità alle regate anche al pubblico televisivo non abbonato. La decisione fa parte di un piano di copertura dedicato a questo evento internazionale.

La squadra Rai è stata messa a punto per offrire in chiaro su Rai 3 e Rai Sport, la totale copertura delle regate di Cagliari dell’America’s Cup. Per l’occasione è stata schierata dal direttore Marco Lollobrigida e dal vice Massimo Proietto una squadra di esperti. Innanzitutto, i giornalisti di Rai Sport Gianluca Gafforio, che si occuperà delle telecronache, ed Enrico Cattaneo che sarà in studio. Con loro ci saranno per la parte tecnica Fabio Colivicchi, direttore di Saily.it e Caterina Marianna Banti (entrambi ori olimpici nella vela sul Nacra 17 con Ruggero Tita) ci saranno anche Ganga Bruni tecnico FIV ed ex di Coppa America e Giulia Conti che vanta quattro partecipazioni olimpiche e una Women’s America’s Cup vinta. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - RAI SPORT: LA VETRINA DI CAGLIARI PER LE REGATE DELL’AMERICA’S CUP 2026

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