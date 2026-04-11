A Cagliari si avvicina l’appuntamento con l’America’s Cup 2027, con le prime prove di regata previste nel golfo della città. La manifestazione, che attirerà team internazionali, si prepara a vivere le sue fasi iniziali tra il mare sardo e le sue condizioni di vento. La partecipazione di equipaggi di livello mondiale è già annunciata, mentre le attività preparatorie si intensificano in vista dell’evento.

Sarà il vento del golfo di Cagliari a soffiare per primo sull’ America’s Cup 2027. La Sardegna sarà infatti il teatro delle prime regate preliminari che avvieranno il percorso di avvicinamento alla 38ª Edizione della Coppa America, in programma il prossimo anno quasi di fronte alle coste sarde visto che sarà Napoli la sede designata da Team New Zealand per la contesa della Vecchia Brocca. Prima però ci sarà tempo per tre appuntamenti preliminari prima a Cagliari appunto e poi in altre due sedi europee che non sono ancora state definite prima di arrivare a Napoli nel 2027 con l’ultimo atto preparatorio prima dell’inizio della Louis Vuitton e poi dell’America’s Cup vera e propria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Antipasto di America’s Cup. Cagliari aspetta i big del vento

America’s Cup, regate preliminari a Cagliari! Svelate le date, prima tappa verso Napoli con un anno d’anticipoMercoledì 21 gennaio verranno svelate tutte le date della America’s Cup 2027: tra pochi giorni sapremo il calendario dettagliato della prossima...

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Stamattina alle 5 ho svegliato il mio avvocato. Sapevo che sarebbe stata pubblicata su un giornale una porcheria, un’altra, che mi riguardava e ho atteso di leggerla. È il destino di chi finisce nel “registro degli infangati”, di coloro che - per carità! - non sono ind x.com