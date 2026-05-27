Il valore dell’MFA e le criticità da affrontare oggi

Il 4 marzo 2026, più di dieci partner internazionali hanno smantellato Tycoon 2FA, un sistema di autenticazione a più fattori. L’operazione ha portato alla distruzione dei server e al sequestro di dispositivi collegati. L’attività si collega a un’indagine sulle frodi digitali e sulla sicurezza informatica. Le autorità hanno evidenziato le criticità di sistemi MFA poco protetti e vulnerabili a attacchi informatici.

Il 4 marzo 2026 un’operazione coordinata di oltre dieci partner internazionali ha smantellato Tycoon 2FA. Era una piattaforma le cui campagne di phishing raggiungevano oltre 500.000 organizzazioni al mese in tutto il mondo, e non si trattava di un virus o di una vulnerabilità tecnica. Era un servizio commerciale, in vendita a 120 dollari per dieci giorni di accesso, che permetteva di aggirare l’autenticazione a più fattori su diversi ecosistemi. L’aspetto sconcertante è che tutte le organizzazioni colpite avevano la MFA (Multi Factor Authentication) attiva. È questo il punto. Nel 2026, rispondere “abbiamo abilitato l’MFA” alla domanda “come proteggete i vostri accessi aziendali?” non è più soddisfacente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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